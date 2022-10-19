العراق يتسلّم المئات من أقارب جهاديين من الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- قامت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بتسليم العراق أكثر من 600 شخص من أقارب مقاتلين، يُشتبه بأنهم جهاديون كانوا محتجزين في مخيم الهول، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا، يوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية نقلت 161 عائلة، تضم 659 شخصا من مخيم الهول إلى العراق".

وبحسب المرصد، فإن هذه العائلات العراقية غادرت مخيم الهول في ريف الحسكة باتجاه بلادهم، بالتنسيق بين حكومة بغداد والإدارة الذاتية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني في الإدارة الذاتية قوله: "اليوم... خرجت عوائل عراقية... وهم 634 شخصا عبروا عن طريق معبر الفاو".

ويؤوي مخيّم الهول نحو 56 ألف شخص، وهو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في شمال شرق سوريا، ويحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه بأنهم جهاديون، غالبيتهم من النساء والأطفال.