سیاسة

العراق يتسلّم المئات من أقارب جهاديين من الإدارة الذاتية

author_image سوار أحمد
سوریا الإدارة الذاتية العراق مخيم الهول داعش

أربيل (كوردستان 24)- قامت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بتسليم العراق أكثر من 600 شخص من أقارب مقاتلين، يُشتبه بأنهم جهاديون كانوا محتجزين في مخيم الهول، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا، يوم الثلاثاء، إن "الحكومة العراقية نقلت 161 عائلة، تضم 659 شخصا من مخيم الهول إلى العراق".

وبحسب المرصد، فإن هذه العائلات العراقية غادرت مخيم الهول في ريف الحسكة باتجاه بلادهم، بالتنسيق بين حكومة بغداد والإدارة الذاتية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني في الإدارة الذاتية قوله: "اليوم... خرجت عوائل عراقية... وهم 634 شخصا عبروا عن طريق معبر الفاو".

ويؤوي مخيّم الهول نحو 56 ألف شخص، وهو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في شمال شرق سوريا، ويحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه بأنهم جهاديون، غالبيتهم من النساء والأطفال.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف