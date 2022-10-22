اقتصاد

العراق يخطط لزيادة الإنتاج النفطي في حقل بدرة

author_image سوار أحمد
العراق وزارة النفط العراق زيادة الانتاج

أربيل (كوردستان 24)- اعلن المسؤول في وزارة النفط العراقية، علي الوردي اليوم السبت، عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة مع شركة "غازبروم نفط" الروسية. 

وقال علي الوردي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.

واضاف "هذا عقد قديم، غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".

وقال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل في وقت سابق، إن بغداد ترغب بتوقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.

وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي اقليم كوردستان ضمن مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.

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