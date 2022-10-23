أمانة بغداد: شركات عالمية ستنفذ مشروع توليد الكهرباء عبر النفايات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أمانة بغداد آخر مستجدات مشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية عن طريق شركات عالمية استثمارية ونافذة الاستثمار الوطني، مضيفة انهم بصدد تهيئة الوثائق والمستندات بعد حصول موافقة رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الانباء العراقية "ان الأمانة مستمرة في توجهها لإطلاق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعامل مع شركات عالمية استثمارية، وعن طريق نافذة الاستثمار الوطني، والعمل جار على أن تكون النفايات مصدراً للطاقة".

وأضاف الربيعي "ان الحركة في هذا العمل ليست سريعة، لأننا استلمنا المهام منذ أربعة اشهر، وتم عقد 4 اجتماعات لتجهيز الأوراق الخاصة بالاستثمار وخلال الشهرين المقبلين ستكون هناك خطوات عملية للبدء بتنفيذه عبر الشركات العالمية".

وأشار الى "أن الشركات موجودة ونحن بصدد تهيئة الوثائق والمستندات، بعد حصول موافقة من رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء بشراء الكهرباء التي تستخرج من النفايات وبالسعر الذي يناسب المستثمر وهو ما سيمهد للبدء بالخطوات العملية الخاصة بعملية الاستثمار".

وأوضح الربيعي "ان الكثير من الدول اعتمدت على ادارة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي تعتبر وقوداً في كثير من بلدان العالم كالغاز والمحروقات والنفط البترول"، مبينا أن "اسعار النفايات في هذه الدول مرتفعة جدا".

وتابع قائلاً "امانة بغداد أعدت جداول بكميات النفايات لدراسة مشروع استثمارها ونرى أنه يحتوي على جدوى اقتصادية كبيرة، وفائدة للمستثمر، وهناك توجها لانشاء معملين في جانبي الكرخ والرصافة لحرق النفايات بواقع 4 الاف طن يوميا، وبإمكان المستثمر التقديم على المعملين عبر هيئة الاستثمار الوطنية"، لافتا الى أن "فرص الاستثمار ستعرض من امانة بغداد الى هيئة الاستثمار الوطنية لغرض التنافس عليها من الشركات ذات العلاقة والتي تملك الجدوى الاقتصادية والخبرة والكفاءة".

ولفت الى "أن الظروف التي مرت في البلاد أخرت إنشاء معامل لحرق النفايات واستثمار جدواها الاقتصادية"، مشيرا الى أن "امين بغداد تباحث مع وزارة الكهرباء للاستفادة من النفايات في توليد الطاقة بتوجيه من رئيس الوزراء".