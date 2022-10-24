توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة التجارة في اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

‌أربيل (كوردستان24)- اجتمع كمال مسلم، وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، یوم الأحد الموافق 23 تشرین الأول 2022، بوزير التجارة في الحكومة الاتحادية في بغداد.

في الإجتماع تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المديرية العامة للتجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والمديرية العامة لإنتاج الحبوب.

ووفق الاتفاق، يجب إعادة المبالغ التي يتقاضاها المواطنون مقابل الغذاء والطحين إلى بغداد، وبالمقابل تشرف بغداد على تحميل وتسليم المواد الغذائية والطحين للمواطنين وتتحمل هذه الشركات التكلفة.

كما سيتم منح مكافآت مادية وجميع أنواع المساعدة لموظفي مديريات إقليم كوردستان المتخصصين في هذه الأعمال في المديرية العامة للتجارة وتوفير جميع احتياجات هذه المديريات.

ومع ذلك، سيتم تحديث وترميم مخازن المواد الغذائية وسيتم توفير جميع احتياجاتها، بالإضافة إلى أي مكافآت ومساعدة للموظفين في مدن أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في إقليم كوردستان.

أيضاً أي لجنة يتم تشكيلها لمتابعة أعمال المديريات العامة يجب أن تكون بالتنسيق مع بعضها البعض ويجب أن يتم تعيين أحد أعضاء اللجنة في إقليم كوردستان.