وكيل أعماله يعلن وضعه الصحي: سلمان رشدي فقد النظر في إحدى عينيه وشُلّت يده

أربيل (كوردستان 24)- افاد وكيل أعمال الأديب البريطاني سلمان رشدي، إن الأخير قد فقد النظر في إحدى عينيه وشلت يده إثر الاعتداء الذي تعرض له في آب/أغسطس الماضي، أثناء استعداده لتقديم محاضرة في الولايات المتحدة.

وأوضح وكيل أعماله أندري وايلي يوم الأحد، في مقابلة صحفية أن إصابته كانت "عميقة جدا (...) كان الهجوم وحشيا"، لكنه "سيعيش"، كاشفا للمرة الأولى منذ أسابيع عدة تفاصيل عن صحة الأديب، من دون أن يوضح ما إذا لا يزال في المستشفى.

وصرح أندري وايلي في مقابلة أجرتها معه لـ"إل بايس" ونشرت في نهاية الأسبوع إن رشدي "فقد النظر في إحدى عينيه... وتعرض لثلاث إصابات خطرة في الرقبة. ويعاني شللا في إحدى يديه لأن أعصاب ذراعه قطعت. وتعرض لنحو 15 إصابة في الصدر والجذع". وتابع موضحا أن إصابته كانت "عميقة جدا (...) كان الهجوم وحشيا"، لكنه "سيعيش"، كاشفا للمرة الأولى منذ أسابيع عدة تفاصيل عن صحة الأديب، من دون أن يوضح ما إذا لا يزال في المستشفى.

ويذكر أنه في 12 آب/أغسطس كان رشدي يتهيأ للمشاركة في ندوة في شمال ولاية نيويورك الأمريكية (شمال شرق الولايات المتحدة) عندما اقتحم أحدهم المنصة ووجه إليه طعنات عدة خصوصا في العنق والبطن. وعلى الفور تم نقل رشدي بالمروحية إلى المستشفى حيث تم وصله لفترة قصيرة بجهاز التنفس الاصطناعي قبل أن تتحسن حالته.

وتم اعتقال المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على مؤلف رواية "آيات شيطانية". والموقوف أمريكي من أصول لبنانية يدعى هادي مطر ويبلغ 24 عاما، وقد دفع أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك ببراءته في محاكمة عقدت أولى جلساتها في منتصف آب/أغسطس.

وأثار الهجوم الذي تعرض له رشدي صدمة في الغرب، في حين أشاد به متطرفون في بلدان مسلمة على غرار إيران وباكستان. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني قد أصدر في العام 1989 فتوى بهدر دم مؤلف الرواية.