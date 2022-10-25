حكومة إقليم كوردستان توفر وسائل نقل مجانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان انها ستوفر وسائل نقل مجانية لـ230 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت دائرة العلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "في إطار الدعم المتواصل للطلاب ذوي الإحتیاجات الخاصة، ستوفر حكومة إقليم كوردستان من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حافلات مجانية ووسائل نقل ل ٢٣٠ طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في وسط محافظة السليمانية".

وقال المشرف التربوي للمديرية العامة للرعاية الاجتماعية والتنمية في السليمانية هيوا سعيد "يتم نقل ٢٣٠ طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من وسط محافظة السليمانية عبر ١٨ حافلة يوميًا".

وأضاف المشرف التربوي "الطلاب في الصف الأول الأساسي إلى التاسع الأساسي، يدرسون في معاهد تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتمثلة بمعهد روناكي للمكفوفين ومعهد آوات بيركولان ومعهد هیوا نابیستان ومعهد هانا المهني".

وتخطط حكومة إقليم كوردستان تقديم مزيد من الخدمات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عبر توفير الفرص التعليمية لهم في جميع محافظات إقليم كوردستان.