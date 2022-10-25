بالوثيقة.. الكاظمي يصدر 10 توجيهات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 10 توجيهات للأجهزة الأمنية للتعامل مع التظاهرات.

ووجه الكاظمي في وثيقة تضمنت 10 توجيهات، الأجهزة الأمنية بعدم اطلاق الرصاص الحي أو المطاطي وقنابل الدخان على المتظاهرين، مؤكدا أنه سستم محاسبة القادة والآمرين في حال استخدام الذخيرة الحي في قطاعاتهم.

كما أمر هيئات التفتيش في الأجهزة الأمنية، بتفتيش القطعات المكلفة بحماية ساحات التظاهر، وذلك للتأكيد على عدم حملهم للذخيرة الحية.

وأغلقت القوات العراقية في وقتٍ مبكّر من صباح اليوم الثلاثاء، الطرق المؤدّية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء ببغداد، تحسباً لانطلاق تظاهراتٍ شعبية دعا إليها ناشطون.

وتوعّد أنصار تظاهرات "تشرين" الأطراف السياسية المُتهمين بإيصال العراق إلى وضعٍ سيء، بالخروج إلى الساحات بتاريخ اليوم أي في الـ 25 من تشرين الأول اكتوبر الحالي.