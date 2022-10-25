حل مشكلة نقص المياه في 51 قرية بمنطقة بارزان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تنفيذ مشروع مياه بارزان بكلفة 138 مليار دينار والذي سيحل مشكلة نقص المياه في 51 قرية في المنطقة.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "يوفر مشروع مياه بارزان 1200 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة لأكثر من 31000 من سكان المنطقة، استؤنف العمل في هذا المشروع الاستراتيجي بعد توقف دام ثلاث سنوات".

وأضاف البيان "مياه هذا المشروع تأتي من نهر شینه‌ في منطقة بالندا، حيث يشكل النهر الدي يقع عليه المشروع مصدرًا رئيسيًا للمياه النظيفة لسكان المنطقة، ويعمل المشروع على نقل مياه النهر إلى قسم التكریر حيث يتم تحليل نقاء ومكونات المياه ومدى صلاحيتها للشرب من حيث مطابقتها للمعايير العالمية ومن ثم نقلها إلى قرى المنطقة عبر خزانات المشروع".

وأشار بيان الحكومة الى "أن هذا المشروع ذو أهمية خاصة للمنطقة، لأن العديد من القرى لديها الآن آبار خاصة بها، والبعض الآخر يتم مدها بالمياه من النهر بواسطة الصهاريج، بينما سيوفر هذا المشروع المياه لجميع قرى المنطقة".

وقال أحد مواطني المنطقة "سيستفيد عدد كبير من القرى في منطقتنا من هذا المشروع، لأن منطقتنا تبعد عن الماء بحوالي 4 إلى 5 كيلومترات، وبانتهاء هذا المشروع سيتم حل مشكلة المياه في منطقتنا بشكل كامل".

وأضاف مواطن آخر في المنطقة "هذا المشروع مهم جدًا لمنطقتنا وهو علامة على اهتمام الحكومة بمواطني المنطقة".

وينفذ مشروع مياه بارزان بتكلفة 138 مليار دينار ويتكون من خمسة خزانات رئيسية و 51 خزانا فرعيا. لتوفير المياه النظيفة لـ 51 قرية في المنطقة من خلال أكثر من 500 كيلومتر من الأنابيب بأحجام وأشكال مختلفة.