في ذكراها السنوية الخامسة.. "ملحمة سحيلا" أثبتت بسالة البيشمركة وأفشلت مخططات عدائية

أربيل (كوردستان 24)- يُصادف اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، الذكرى السنوية الخامسة لـ"ملحمة سحيلا" التي افشلت فيها قوات البيشمركة، بصمودها ومقاومتها، مخططات أعداء الكورد للقضاء على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وبعدما فرضت القوات العراقية والحشد الشعبي السيطرة على كركوك ومناطق متنازع عليها أخرى في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2017، حاولت تلك القوات التقدم صوب أربيل انطلاقاً من بلدة آلتون كوبري (بردي) لكن البيشمركة صدت الهجوم بعد معارك عنيفة.

وبعد ذلك بأيام قليلة، حاولت تلك القوات الالتفاف على إقليم كوردستان انطلاقاً من قريتي والمحمودية، لتصد البيشمركة الهجوم بعد مواجهات وصفها الكورد بالملحمية.

وتصدت قوات البيشمركة في "ملحمة سحيلا"، لمخطط القضاء على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان من قبل أعدائه، واثببت البيشمركة في "ملحمة سحيلا" وقبلها بايام قليلة في "ملحمة بردي" بأنها الحصن والدرع الذي يظل دائماً حامياً لارض كوردستان وشعبه وحقوقه وقضيته السياسية العادلة، وفق ما يقول قادة في الإقليم.