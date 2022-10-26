"المنافسة" التركية تفرض غرامةً بملايين الدولارات على شركة (ميتا)

أربيل (كوردستان 24)- فرضت هيئة المنافسة في تركيا، الأربعاء، غرامة مالية بقيمة (346.72 مليون ليرة) ما يعادل (18.63 مليون دولار)، على شركة ميتا، بسبب خرق قانون المنافسة.

وتهيّمن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، واتساب وانستغرام، على خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية وأسواق إعلانات الفيديو عبر الإنترنت.

وقالت الهيئة التركية في بيانٍ لها، إن الشركة "عرقلت المنافسين عبر دمج البيانات التي جُمِعت من خلال خدماتها الأساسية (فيسبوك، واتساب، أنستغرام)".

وطالب البيان، شركة ميتا بضرورة العمل على "إعادة المنافسة في هذه الأسواق، وإعداد تقارير سنوية حول الخطوات التي ستتخذها خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأطلقت هيئة المنافسة تحقيقاً طال واتساب ثم تطبيق فيسبوك الذي طلب من المستخدمين الموافقة على السماح له بجمع بيانات المستخدم، وهو تغيير طُرِح عالمياً، وفق بيان الهيئة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم شركة ميتا، إنهم لا يتفقون مع النتائج التي توصلت إليها هيئة المنافسة التركية، بحسب رويترز.

وأكد المتحدث أن منصات ميتا "تحمي خصوصية المستخدم وتوفّر للأشخاص الشفافية والتحكم في بياناتهم"، مضيفًا أن الشركة "ستنظر في جميع الخيارات".