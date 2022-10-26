إيران تردّ على العقوبات الأوروبية بإجراءاتٍ مماثلة

أربيل (كوردستان 24)- أدرجت إيران 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصاً من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات، رداً على الإجراءات الغربية التي تصفها طهران بـ "العدائية".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ اقتصادية على ثلاثة مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وكيان، بتهمة تزويد روسيا سربٍ من المسيرات تُستخدم في الميدان الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده فرضت عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية، "لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب في إيران".

وشملت قائمة المؤسسات، "أصدقاء إيران الحرة" وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، والخدمة الفارسية لقناة "دويتشه فيله" الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.

في وقتٍ ضمت قائمة الأفراد، برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة "بيلد" الألمانية، بحسب الوكالة الفرنسية.

وحذّر عبداللهيان خلال مؤتمرٍ صحفي مع نظيره البيلاروسي، الأربعاء، الدول الأوروبية من مواصلة ما أسماه بـ "المسار المتكرر والفاشل وغير البنّاء" الذي اتبعته خلال السنوات الماضية.

وأكّد وزير الخارجية الإيراني رفض بلاده "الشديد" الاتهامات الغربية باستخدام المسيّرات الإيرانية في الميدان الأوكراني، داعياً كييف "تقديم أية وثيقة تتعلق بهذا الادعاء".

وتتضمن العقوبات المفروضة على الكيانات والأفراد الأوربيين، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".