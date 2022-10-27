للمرة الثالثة في أسبوع.. غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

أربيل (كوردستان 24)- نفذ الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، غارات هي الثالثة خلال أقل من أسبوع على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلا عن مصدر عسكري، إن القصف الإسرائيلي وقع بعد منتصف الليل واستهدف بعض النقاط في محيط دمشق، دون أن تحدد طبيعتها.

واشارت الوزارة الى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، أن القصف كان جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الخسائر اقتصرت على المادية.

وبحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شمل القصف الإسرائيلي نقاطا قرب مطار دمشق الدولي. وكان محيط العاصمة السورية تعرّض الجمعة لغارات إسرائيلية، والاثنين وقع قصف مماثل في وضح النهار.

ونفذت إسرائيل خلال السنوات الماضية، مئات الغارات على أهداف في سوريا شملت مطارات عسكرية ومدنية في دمشق وحلب وميناء اللاذقية، وتعهّد مسؤولون إسرائيليون سابقا بمواصلة العمليات التي يقولون إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.