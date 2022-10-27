وضع برنامج جديد لتنمیة الإدارات المحلية

أربيل (كوردستان24)- اعلنت المنظمة الهولندية (VNG) انطلاق برنامج تنمية الإدارات المحلية في اربيل بالتنسيق مع وزارتي البلديات والسياحة والداخلية في حكومة إقليم كوردستان ومفوضية الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة ومحافظة دهوك ودائرة التنسيق والمتابعة ومؤسسة بارزاني الخيرية ومديرية الهجرة والمهجرین.

وألقى نزار تَمَر، مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان كلمة شكر فيها حكومة هولندا ومنظمة VNG على تعاونهم ومساعدتهم المستمرة في السنوات السابقة في مختلف المجالات في جميع مدن كوردستان، وقال "لقد كانت دوما صديقة ومنسقة رئيسية لوزارة البلديات والسياحة".

كما أعرب عن أمله في أن تستمر في المضي قدمًا في أعمال مشتركة أخرى.

یشمل برنامج التنمية المستمرة من خلال تحسين الإدارة المحلية SLDG إصلاح إدارة الإدارات المحلية، وإصلاح عملية صنع القرار في هذه الإدارات وتحديد احتياجات المواطنين، وفهم أفضل للمسؤولين الحكوميين لوظائفهم وأدوارهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز المجتمعات المحلية، وهي بعض من الأهداف الأساسية لنجاح أي إدارة محلية.

وسيستمر البرنامج لمدة خمس سنوات ويحقق عدة أهداف رئيسية، منها: إصلاح إدارة الإدارات المحلية (ناحیة، قضاء، محافظة)، إصلاح عملية صنع القرار في الإدارات المحلية وتحديد احتياجات المواطنين وممثليهم ودور الإدارات المحلية.

وهذا هو المشروع الثالث لـمنظمة VNG في كوردستان بالتنسيق مع وزارة البلديات والسياحة.