اقتصاد

انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الثامن في حلبجة

author_image سوار أحمد
کوردستان مهرجان الرمان حلبجة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الخميس 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، فعاليات مهرجان الرمان السنوي في نسخته الثامنة، في محافظة حلبجة، بإقليم كوردستان.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طيف كبير من المنتجين ومن ابناء المنطقة، حيث يهدف الى تسويق وإعادة تأهيل الرمان والمحاصيل الأخرى في المنطقة.

ويصل انتاج المنطقة سنويا الى أكثر من 30 طنا بحسب ما أفاد مسؤول زراعي.

وقالت مراسلة كوردستان في حلبجة، أفين عطا،  إن إنتاج الرمان في حلبجة انخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لكن جودة محصول هذا العام عالية، وفقا للمزارعين.

والمهرجان الذي انطلق اليوم، تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

وتولي حكومة إقليم كوردستان اهتماما بالغا بالقطاع الزراعي، حيث قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين، منها تخفيض اسعار استيفاء اجور الكهرباء من الفلاحين.

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