تغيير المناخ يؤثر بشدة على صحة الانسان في جميع أنحاء العالم

أربيل (كوردستان24)- توصل تقرير صادر عن إحدى المطبوعات الطبية الرائدة الى ان تغيير المناخ يؤثر بشدة على صحة الانسان في جميع انحاء العالم، ويقول تقرير لانسيت الذي جاء جاء بعنوان "العد التنازلي" ان اعتماد العالم المستمر على الوقود الاحفوري يزيد من مخاطر انعدام الامن الغذائي والامراض المعدية والمرتبطة بالحرارة.

و رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ذلك بأنه "يجب على قادة العالم مواءمة العمل بما يتماشى مع حجم المشكلة".

ويصف التقرير كيف أدى الطقس المتطرف إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية على مستوى العالم التي تصارع بالفعل مع وباء كورونا، مبيناً أن الوفيات المرتبطة بالحرارة على مستوى العالم زادت بمقدار الثلثين خلال العقدين الماضيين.

ويتضمن التقرير عمل 99 خبيراً من المنظمات التي من بينها منظمة الصحة العالمية بقيادة كلية لندن الجامعية.

وقد تجاوزت درجات الحرارة أرقاما قياسية في جميع أنحاء العالم في عام 2022، بما في ذلك بريطانيا، حيث سجلت فيها 40 درجة مئوية في يوليو/تموز، بالإضافة إلى أجزاء من أوروبا وباكستان والصين.

وتشمل الآثار الصحية للحرارة الشديدة تفاقم حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والتسبب في حدوث ضربات شمس وضعف الصحة العقلية.

لكن التقرير يقول إن هناك حلولاً ويخلص إلى أنه "على الرغم من التحديات، هناك دليل واضح على أن الإجراءات الفورية يمكن أن تنقذ أرواح الملايين، مع التحول السريع إلى الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة".

وقال غوتيريش إن العالم يراقب دول مجموعة العشرين، التي تنتج 80 في المئة من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، ويتعين عليها تكثيف الجهود لخفض الانبعاثات وقيادة الطريق من خلال زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأضاف "إن صحة الإنسان وسبل العيش وميزانيات الأسرة والاقتصادات الوطنية تتدهور، إذ يخرج إدمان البشر على استخدام الوقود الأحفوري عن السيطرة".

ويُذكر أنه سيجتمع قادة العالم في مؤتمر المناخ في مصر الشهر المقبل.

المصدر: BBC