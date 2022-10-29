الداخلية العراقية تؤكّد إصدار 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد، يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة.

ويُمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم.

كما تُمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة، مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي، ماجد أحمد، "بلغ عدد الجوازات الدبلوماسية منذ تأريخ 1/10/2021 ولغاية 1/10/2022، أكثر من 4000 - 4200 جواز".

وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة، هي ما مُنِح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون".

ولفت أحمد إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة، هي الكويت، تركيا، إيران، سوريا، الأردن، تونس، كوالالمبور، أذربيجان، الصين، فنزويلا، صربيا وفيتنام".

وتابع "أما بخصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، بالإضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل أربعة آلاف جواز في الشهر الواحد".

في غضون ذلك، أشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية، أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 - 120 ألف جواز عادي".

وأكّد أن المديرية أصدرت 183 ألف جواز عادي خلال شهر يوليو تموز الماضي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً".

ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة هينلي وشركاءه.

ويتصدّر القائمة جوازي السفر الياباني والسنغافوري، اللذين يتيحان لحاملهما السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول، ويتفوقان بذلك على حاملي جوازات السفر الأفغانية بـ 166 وجهة سفر أكثر، والذي يحتل أسفل مؤشر الـ 199 جواز سفر.

في سياقٍ متصل، أوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات، عند إحالة صاحب الجواز على التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية".

وأكد أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوّله "لسحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6".