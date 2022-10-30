"يونامي" تدعو الى التحقيق الشامل بحادث انفجار الصهريج

أربيل (كوردستان 24)- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إلى اجراء تحقيق شامل بحادث انفجار صهريج محمّل بغاز مخصص للمشروبات الغازية، شمال شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت "يونامي" في بيان، "تعازينا القلبية لذوي الضحايا الذين سقطوا بانفجار صهريج قرب ملعب رياضي ببغداد هذه الليلة ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأضافت، "ينبغي أن يُفضي التحقيق الشامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع إلى المساءلة والوقاية".

والانفجار الذي وقع مساء السبت، أدى لاستشهاد تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح، وهي حصيلة أكدتها قيادة عمليات بغداد.

ووقع التفجير داخل صهريج في حي البنوك، فيما تطايرت شظاياه نحو المناطق القريبة، ولا سيما صوب ملعب محلي لكرة القدم ومقهى شعبي، حسبما ذكر المصدر، فيما لا تزال السلطات الأمنية تحقق في الحادث، حيث لا يُعرف بالضبط سبب انفجار الصهريج فيما لو نُفذ بمواد متفجرة أو انفجر عرضياً.