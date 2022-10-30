هيئة الأنواء تتوقع تساقط أمطار رعدية يوم غد الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار يوم غد الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ويتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ويتحسن تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، لكنها تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".