السوداني يؤكد أهمية الشراكة والعمل الثنائي مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، لافتاً الى أن "السفير نقل تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلم السوداني مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب".

واضاف، أن "اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن إدانته "الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز"، مؤكداً "تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا".

وشدد السوداني "على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة".