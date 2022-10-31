ضبط جامعة "وهمية" تعمل منذ 10 أعوام وخرّجت طلاباً بشهاداتٍ "مزوّرة"

أربيل (كوردستان 24)- تمكّنت مباحث إدارة العمليات الفيدرالية في السودان، من ضبط جامعةٍ "وهمية"، خرّجت آلاف الطلاب من كلياتها المختلفة بمدينتي الخرطوم وود مدني، بشهاداتٍ مزوّرة.

وتعمل الجامعة المسماة (أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية) منذ عام 2012، ومنحت شهادات مزوّرة للطلبة المتخرّجين، بحسب صحيفة (الانتباهة) السودانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الجامعة المذكورة، خرّجت طلابًا من كليات التمريض والصيدلة والمختبرات والكليات الهندسية والنظرية، ومنحتهم شهادات موثّقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.

وأكدت أن جميع تلك الشهادات "مزوّرة".

ولفتت أنّ السلطات ألقت القبض على صاحب الجامعة و8 آخرين، بينهم مسجّلين في كليات للفرع الرئيسي بالخرطوم وفرع مدينة ود مدني، إضافةً لتوقيف محاضرين بالكلية.

بداية النهاية للجامعة الوهمية، جاءت حين تقدمت طالبة خريجة بطلب استخراج رخصة مزاولة مهنة أمام المجلس الطبي، وتوافرت معلومات بأنها ليست لديها شهادة سودانية، ليتبين أنها تتبع للأكاديمية المذكورة.

وقالت الصحيفة، أن السلطات الفيدرالية ضبطت شهادات بكالوريوس ودبلومات موثقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية مزورة صادرة منذ 2017 لطلاب.

كما عثرت مباحث إدارة العمليات الفيدرالية على شهادات جامعية لطلاب تخرجوا في ذات الجامعة الوهمية من كليات هندسة الاتصالات، بحسب الصحيفة السودانية المحلية.

ومن خلال التحريات، اتضح أن ليس لديها منهج أكاديمي، وأن خريجيها يعملون بعدة مستشفيات الآن وبينهم عدد كبير يعملون بمستشفيات خارج السودان، وأن عدداً منهم خاطبوا مجلس المهن الطبية لتجديد وثائقهم، من أجل تجديد إقاماتهم في الخارج.

وتابعت الصحيفة، أن صاحب الأكاديمية الوهمية اعترف بارتكابه جريمة التزوير وكشف أنه بدأ نشاطه منذ عام 2011 كمنظمة للرعاية الصحية ثم طورها في 2012 إلى أكاديمية، بزعم مساعدة الشباب الباحثين عن شهادات تمكنهم من مزاولة مهن طبية خارج السودان وداخله.

كما أقرّ بوجود كليتين أخريين في المجال الطبي أسسهما حديثاً، مؤكّداً أنه تلقى تحذيراً من مجلس المهن الطبية بإغلاق الكلية، لكن دون أن يتخذوا ضده أي إجراء.

وأكد أنه ظل يعمل ويخرّج الدفعات منذ عام 2013 وحتى الآن، إلى أن ضبطته قوات الفيدرالية وأقر بأن أكاديميته غير مسجلة.