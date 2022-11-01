بلاسخارت: الفساد هو التحدي الأكبر في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، ان الفساد هو التحدي الأكبر في العراق، مشيرة الى أنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد.

وجاء حديث بلاسخارت، في كلمة لها خلال ملتقی الشرق الأوسط 2022 المقام في أربيل بعنوان "عراقٌ للجميع"، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق.

وقالت بلاسخارت، ان "هناك فسادا كبيرا في العراق، وهو التحدي الأكبر"، مشيرة الى أن "الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق".

وأضافت المبعوثة الأممية "نحن نعطي المقترحات والمشورة للعراق وكوردستان"، لافتة الى أن "الأمم المتحدة تدعم تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل".

اما بخصوص القصف الذي يستهدف الأراضي العراقية، أكدت بلاسخارت أنه "لا يمكنني وقف القصف التركي والإيراني على العراق".