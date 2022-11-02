سیاسة

العراق وروسيا يؤكّدان على موقفهما الثابت من القضايا ذات الاهتمام المشترك

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق العراق روسيا حوار سياسي

أربيل (كوردستان 24)- أكد العراق وروسيا على موقفهما الثابت في الحفاظ على حوارٍ سياسيٍ نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية العراق، عبد الرحمن الحسيني، الذي انتهت مهام عمله سفيراً للعراق  في الاتحاد الروسي.

وناقش الجانبان جملةً من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والعراق، بحسب بيانٍ لوزارة الخارجية الروسية.

كما أكّد الجانبان على الموقف الثابت لموسكو وبغداد في الحفاظ على حوارٍ سياسيٍ نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام لقائهما، كرّمت الخارجية الروسية، السفير عبد الرحمن الحسيني بوسام التفاعل، الذي مُنح له "تقديراً لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية العراقية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف