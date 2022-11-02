العراق وروسيا يؤكّدان على موقفهما الثابت من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أربيل (كوردستان 24)- أكد العراق وروسيا على موقفهما الثابت في الحفاظ على حوارٍ سياسيٍ نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية العراق، عبد الرحمن الحسيني، الذي انتهت مهام عمله سفيراً للعراق في الاتحاد الروسي.

وناقش الجانبان جملةً من القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والعراق، بحسب بيانٍ لوزارة الخارجية الروسية.

كما أكّد الجانبان على الموقف الثابت لموسكو وبغداد في الحفاظ على حوارٍ سياسيٍ نشط حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام لقائهما، كرّمت الخارجية الروسية، السفير عبد الرحمن الحسيني بوسام التفاعل، الذي مُنح له "تقديراً لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية العراقية".