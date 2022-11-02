المسيحيون الكاثوليك يتطلعون بشوق لزيارة البابا فرنسيس إلى المنامة

أربيل (كوردستان 24)- يشعر ما يقرب من مليوني مسيحي كاثوليكي في منطقة الخليج العربي بأنهم محظوظون لاختيار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، دولة البحرين محطة لزيارته القادمة السبت المقبل.

ففي البحرين وحدها يعيش نحو 80 ألف كاثوليكي أغلبيتهم من الهند والفلبين إضافة لعدة آلاف من المسيحيين العرب،وتعد هذه هي الزيارة الثانية للبابا فرنسيس إلى المنطقة بعد زيارته دولة الإمارات عام 2019.

وتتضمّن محطات البابا في البحرين زيارة كنيسة "القلب المقدس" في العوالي، وهي أول كنيسة رسمية في البحرين وأول كنيسة شيدت في الخليج. ووضع حجر الأساس لكنيسة "القلب المقدس" في 1939، بعدما منح أمير البحرين في حينه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة قطعة أرض لبناء الكنيسة.

ويقيم في الخليج نحو مليوني مسيحي من الكاثوليك، غالبيتهم عمّال من الفلبين والهند. ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات. ويسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى إجمالا، باستثناء السعودية التي تحظر ممارسة أي ديانة غير الإسلام.

وزار البابا فرنسيس الإمارات في العام 2019، في مستهل زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية، مهد الاسلام.