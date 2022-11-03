صحة وبیئة

حالة الطقس في كوردستان خلال اليومين المقبلين

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء حالة الطقس اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الخميس، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال اليومين المقبلين .

وذكرت الهيئة في بيان، إن طقس البلاد ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة وخاصة في أقسامها الغربية صباحاً وتكون رعدية أحياناً ويتحسن الطقس تدريجياً قبل الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة قليلاً.

وأضاف البيان انه في المناطق الشمالية من البلاد سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة 5-10 كيلومتر في الساعة وتتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 8-10 كيلومتر.

وفي المنطقة الجنوبية "سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 6-8 كيلومتر.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في أربيل 26، والسليمانية 23، ودهوك 25، وحلبجة 25، وسوران 22، وكرميان 28، وزاخو 26.

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