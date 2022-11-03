سیاسة

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال مسيرة احتجاجية

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط عمران خان الباكستان اصابة

أربيل (كوردستان 24)- تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "70 عاما"، يوم الخميس لاعتداء بالرصاص في قدمه خلال تجمع سياسي، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال أحد كبار مساعدي خان، رؤوف حسن، إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

كان لاعب الكريكيت السابق يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف حادث إطلاق النار وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.

وفي وقت لاحق، أعلن رؤوف حسن أن رجلا يشتبه في أنه نفذ الهجوم قد قتل. وقال: "اعتقلت الشرطة رجلا آخر" بدون التمكن من تحديد كيف قتل المهاجم.

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