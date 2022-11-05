المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني يواصل أعماله في يومه الثالث

أربيل (كوردستان24)- يواصل المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعماله في يومه الثالث في مدينة دهوك وسيتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب وعددهم 41 عضواً من قبل أعضاء المؤتمر.

وقال المتحدث السابق للحزب الديمقراطي الكوردستان وعضو المؤتمر الـ14 للحزب محمود محمد اليوم السبت لكوردستان24 "تم انتخاب 10 أعضاء بصورة مباشرة للجنة المركزية للحزب وسيتم انتخاب 41 عضواً آخرين اليوم من قبل أعضاء المؤتمر".

وكان قد تم انتخاب عشرة أعضاء للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم أمس 4 تشرين الثاني 2022 بتصويت مباشر داخل المؤتمر الـ14 وبدعم من الرئيس مسعود بارزاني، وهم كل من "فاضل ميراني ومحمود محمد وعزالدين برواري وعبدالمهيمن بارزاني وازاد برواري وكمال كركوكي وهوشيار زيباري وفؤاد حسين وزعيم علي وعارف طيفور".

أحد أهم التغييرات التي طرأت في هذا المؤتمر للحزب الديمقراطي الكوردستاني هو تغيير اسم مجلس القيادة في الحزب الذي استمر حتى المؤتمر الـ13 بهذا الاسم الى اللجنة المركزية، وكذلك تم تغيير اسم مجالس القيادات الحزبية في المحافظات الى اللجنة المنظمة.

وكان في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد تم انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً للحزب وكذلك تم انتخاب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب من قبل أعضاء المؤتمر.