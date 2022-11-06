قوات سوريا الديمقراطية تسلّم 50 عنصرا من داعش الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان قوات سوريا الديمقراطية، سلمت 50 عنصرا عراقيا من تنظيم داعش إلى الطرف العراقي.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، ان التسليم تم يوم السبت، 5 تشرين الثاني 2022، إلى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى العراقية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كوردستان.

واعلنت خلية الاعلام الأمني في الأول من حزيران الماضي، تسلّم الجانب العراقي، خمسين عنصراً من تنظيم داعش، من جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي".

في غضون ذلك قال مصدر عسكري رفيع لوكالة فرانس برس إن هناك "3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ويبلغ عدد العوائل التي تم إعادتها من مخيم الهول إلى الجدعة، 900 عائلة حتى الآن، عادت 450 منها إلى مناطقها، بعد "إعادة تأهيلها" في مخيم الجدعة.