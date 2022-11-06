سیاسة

مقتل جنديين تركيين باشتباكات في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
ترکیا وزارة الدفاع تركيا مقتل جنديين اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت، مقتل جنديين تركيين آخرين، في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني، في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان.

وأفادت الوزارة في بيان، ، أن الجنديين خليل يلدز وفرات كونر، قتلا يوم السبت 5 نوفمبر 2022، نتيجة انفجار لغم خلال العمليات العسكرية مع العمال الكوردستاني.

وفي 24 أبريل 2022 ، بدأت عملية عسكرية للجيش التركي، في منطقتي متينا وأفاشين ضد حزب العمال الكوردستاني، واستمرت العملية لأكثر من عام ونصف.

ويحتج العراق على القصف التركي المتواصل على أراضيه، ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته.

وشن حزب العمال الكوردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال، جماعة إرهابية.

 

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