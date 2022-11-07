سیاسة

محكمةٌ عراقية تصدر حكماً حضورياً بحبس محافظ ذي قار سابقاً

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العراق محكمة عراقية محافظ ذي قار هيئة النزاهة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمةٌ عراقية، حكماً حضورياً بحبس محافظ ذي قار سابقاً، لمخالفته واجباته "الوظيفية" عمداً، طمعاً بتحقيق منفعةٍ شخصية.

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أن محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً، لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة.

كما أقدم المحافظ المذكور على "استقطاع مبلغ 200 ألف دينار من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حق بصورةٍ غير قانونية، تسبب بإلحاق الضرر بمصلحتهم".

وأوضحت دائرة التحقيقات أن "دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده، بعدِّها جهة صرف الرواتب".

وقالت هيئة النزاهة على موقعها الرسمي "إن المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان،  بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة".

وتمثَّلت تلك الأدلة، وفقاً للهيئة، "بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي ضُبِط بموجبه المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب".

وأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

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