صحيفةٌ أمريكية تُشيد بقدرة حكومة السوداني على حلِّ العديد من مشاكل العراق

أربيل (كوردستان 24)- أشاد تقريرٌ لصحيفةٍ أمريكية، بحكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، معتبراً أنها قادرة على حلِّ العديد من المشاكل والقضايا العالقة.

وصادق مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 27 اكتوبر تشرين الأول الفائت، بحضور 253 نائباً، بالأغلبية المطلقة على حقيبة محمد شياع السوداني الوزارية.

وقالت صحيفة ذي هيل في تقريرٍ حديثٍ لها، "يمكن للحكومة العراقية الجديدة المدعومة بارتفاع أسعار النفط، أن تجري تغييراتٍ جذرية في البلاد".

وأكّدت الصحيفة أن العراقيين "لا يزالون يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على حلِّ جميع مشاكل البلاد"، مشيرةً في الوقت ذاته "أنهم يأملون أن تتخذ الحكومة خطواتٍ جيدة في هذا الصدد".

وأوضح التقرير أن العراق "يواجه مشاكل اقتصادية وبيئية واجتماعية، ويمكن لحكومة السوداني تحسين الواقع الخدمي والقضاء على الفساد والبطالة، اعتماداً على عائدات النفط".

وشَهِدت البلاد منذ الانتخابات التشريعية اكتوبر 2021، أزمةً سياسية في أعقاب خلافاتٍ بين الأحزاب العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعقّد المشهد أكثر، مع انسحاب التيار الصدري الذي كان يمتلك أكبر كتلة في البرلمان العراقي، من العملية السياسية، ورفضه بعد ذلك مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

رفضٌ تطور إلى تصادمٍ بين أنصار الصدر والإطار،تسبب بسقوط قتلى وجرحى، قبل أن ينزع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فتيل حربٍ متوقّعة، ويأمر أنصاره بالتزام الصمت.

وفي الـ 13 من اكتوبر تشرين الأول الماضي، نجح البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الذي كلّف عشية توليه منصب الرئاسة، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.