بري يدعو الأحزاب اللبنانية إلى التوافق للإسراع بانتخاب رئيسٍ للبلاد

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأطراف السياسية إلى التوافق للإسراع بانتخاب رئيسٍ جديد للبلاد.

وبدأ الفراغ الرئاسي في لبنان منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني، عقب مغادرة الرئيس المنتهي ولايته، ميشال عون، قصر بعبدا، تزامناً مع استمرار إخفاق البرلمان في انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد.

وخلال لقائه نقيب الصحفيين اللبنانيين وأعضاء مجلس النقابة، الاثنين، حذّر بري من أن لبنان "لا يستطيع تحمّل الوضع الراهن أكثر من أسابيع".

وأضاف "أولى الأولويات هي انتخاب رئيس جديد للبلاد، وندعو إلى التوافق في هذا الاستحقاق"، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهراً.

ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغٍ في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء.

في غضون ذلك، أشار بري إلى أن "الوضع الأمني في لبنان محصّن، واللبنانيون يملكون من الوعي ما يمنعهم من الانجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن"، وفق وكالة الأناضول.

وقال "أمام تراكم الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصادية (..) فضلاً عن أزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات والحوار مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك يجب أن يؤدي إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".

وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه سيدعو إلى عقد جلسةٍ كل أسبوع في مسعى لانتخاب رئيسٍ للبلاد، معتبراً أن لبنان وشعبه لا يمكنهم تحمّل "مزيدٍ من التدهور".

وتستمر فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا تجوز إعادة انتخابه للمنصب ذاته، إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.