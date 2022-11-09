نظام كهرباء الدفع المسبق مشروع لتوفير الكهرباء على مدار الساعة

‌أربيل (كوردستان24)- بعد تنفيذ مشروع العداد الذكي، تعمل وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان بشكل تجريبي على تطبيق نظام الكهرباء الدفع المسبق، الأمر الذي سيعود بفائدة اقتصادية كبيرة على المواطنين والحكومة.

وعن هذا النظام قال وكیل وزير الكهرباء في حكومة الإقليم كامل قزاز "حتى الآن تم تطبيق نظام الدفع المسبق في ستة مواقع، اثنان في محافظة أربيل واثنان في السليمانية واثنان في دهوك".

تم تطبيق نظام الدفع المسبق في سوق اللنكة وسوق آخر في أربيل وسوق دهوك ومجمع أفرو ستي في دهوك ومدينة تشوار ستي وعلوة السليمانية.

في سوق اللنكة في أربيل ١٥٠٠ مستهلك للكهرباء لديهم كهرباء الدفع المسبق على مدار ٢٤ ساعة وتم تخفيض التكلفة عليهم.

و ٩٣٠٠ مشترك للكهرباء في سوقين دهوك وأفرو سيتي لديهم كهرباء على مدار ٢٤ ساعة بسبب نظام الدفع المسبق ويدفعون أقل من قبل تركيب ووضع النظام.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للكهرباء في السليمانية سيروان محمد "في مدينة قيوان ستي ومدينة باشا ستي، تم الدفع مسبقًا لـ ١٤٨٣ مشتركا، كما يتم التعامل مع ١٤٤٠ مشتركًا في مرتفعات السليمانية و ١٣٠٠ مشترك آخر في مرتفعات قيوان ستي و ٣٥١ مشتركًا في سوق العلوة بنظام الدفع المسبق".

وسيتم التعامل مع ٣٥١ شريكًا في نظام الدفع المسبق، حتى الآن سيحصل إجمالي ٣،٩٠٨ عميل في السليمانية على كهرباء على مدار ٢٤ ساعة بسبب نظام الدفع المسبق.

يتم تنفيذ نظام الدفع المسبق من خلال عدادات الكهرباء الذكية ووفقا لما قال وكيل وزير الكهرباء "تم تركيب وتشغيل ١.٣ مليون عداد ذكي لما مجموعه حوالي ١.٨ مليون مستهلك للكهرباء في اقليم كوردستان.

أسعار الكهرباء المدفوعة مسبقًا هي نفسها كما في السابق، ولكن يتم توفير الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، والفرق الوحيد هو أن المشترك في الكهرباء يشتري في البداية بطاقة وحدة الكهرباء ويستخدم الكهرباء حسب احتياجاته، وهذا له ثلاث مزايا مهمة، "يقلل من تكلفة ايجار الكهرباء على المواطنين، ويزيل العبء على شبكات الكهرباء، ويحل مشكلة تحصيل الايرادات او ريع الكهرباء الذي يعطى ولا يعود على المواطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد "أرخص سعر للكهرباء في العالم هو في إقليم كوردستان، في المرحلة الأولى سيكلف كل كيلوواط من الكهرباء للمنازل سَنتان من العملة في نظام الدفع المسبق، لا يتم تعديل سعر الكهرباء بل يدفع المشترك أجور شهر الجديد مقابل توفير ٢٤ ساعة من الكهرباء لهذا الشهر".