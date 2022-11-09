مالية كوردستان: تقديم عدد من مدراء البنوك والجمارك للمحاكمة

أربيل (كوردستان24)- زار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات جناب نوري المديرية العامة للضرائب.

وخلال الزيارة منح وزير المالية والاقتصاد جوائز لخريجي دورة التحليل المحاسبي النهائية، وأشار إلى أن مثل هذه الدورات ستعمل على تحسين المستوى المهني والعلمي لموظفي الضرائب، التي وصفها بالقطاع المهم لتحصيل الإيرادات.

وأضاف الوزير "من خلال هذه الخطوات، يمكننا الاعتماد على أنفسنا وإنشاء بنية تحتية اقتصادية مهمة لإقليم كوردستان، وتحويل الاقتصاد الرعوي إلى متعدد الموارد والاعتماد على الذات".

وأوضح وزير المالية والاقتصاد "أن هذه الدورة هي استمرار لإصلاح وتطوير قدرة الموظفين على المستويين المهني والعلمي، لذلك اتبعت الوزارة مبدأ الثواب والعقاب فحيثما تم تحسين العمل تمت مكافأة العاملين فيه، وحيثما كانت هناك مخالفات كانت هناك عقوبات طالت المخالفين، حتى ان عددا من مدراء البنوك والجمارك والمعابر في السليمانية قدموا للعدالة".

وتابع قائلاً "ستتم ترقية أؤلئك الموظفين من ذوي المستويات العالية فيما سيتم إعفاء من لديهم مستويات منخفضة، الأمر الذي سيمكننا من تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب".

وتحدث آوات جناب نوري عن خطوات رقمنة النظام الضريبي وقال "يجب أن تستحصل الضرائب وفق القانون حصراً، ويجب تحصيلها من الدخل الحقيقي (الربح) فقط، حيث لا ينبغي أن تستند قيمة الضرائب المستحقة على كبار دافعي الضرائب والشركات إلى تقديرات ارتجالية، بل يجب أن تستند إلى تحليل الحسابات الختامية".