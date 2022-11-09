تشاك غراسلي 89 عاماً.. يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ للمرة الثامنة

أربيل (كوردستان24)- فاز الجمهوري تشاك غراسلي 89 عاماً السيناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981 في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، حسب ما ذكرت قناتا "إن بي سي و"سي بي إس" الأميركيتان.

وقد خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاما في مواجهة الديمقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن.

وسيكون تشاك غراسلي قد بلغ 95 عاما في نهاية ولايته الجديدة هذه، علما بأنه متزوج منذ 68 عاما ولديه 5 أولاد.

غراسلي الذي يعمل مزارعا يعتبر نفسه صوت أميركا الريفية وأصحاب المزارع العائلية، وقد ركز في حملته الانتخابية على التضخم، ونال دعما من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.

وقال غراسلي في تجمع انتخابي بحضور دونالد ترامب العام الماضي "لن أكون ذكيا إذا لم أقبل الدعم من شخص لديه تأييد91% من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا".

وشغل غراسلي منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ من 2019 إلى 2021، وكان بذلك الشخصية الثالثة في ترتيب الخلافة في حال عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب.

المصدر: فرانس برس