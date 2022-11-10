طالبان تمنع النساء من دخول المتنزهات في العاصمة الأفغانية

أربيل (كوردستان 24)- مُنعت نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابل، اليوم الأربعاء، بعدما قالت وزارة الأخلاق التابعة لحركة طالبان إنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله إنه سيتم منع النساء من دخول الحدائق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في حين أنه لم يتضح مدى اتساع نطاق القيود المطبقة أو كيفية تأثيرها على قرار سابق لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على أن الحدائق، بما في ذلك المساحات المفتوحة، يجب فصلها حسب الجنس وسيتم تخصيص أيام معينة للنساء.

وفي وقت سابق، عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات، واصفا هذه السياسيات بأنها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي.