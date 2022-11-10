جوتيار عادل يكشف عن اتفاق سياسي في بغداد لتشريع ثلاثة قوانين خلال 6 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الخميس، ان الحكومة الاتحادية تشكلت بعد اتفاق الكتل السياسية العراقية على أن يتم تشريع ثلاثة قوانين مهمة، أهمها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

واضاف جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن نوايا حكومة الإقليم جدية فيما يخص حل القضايا العالقة مع حكومة بغداد، وخاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، مؤكدا انه لم يتم حل الخلافات بسبب عوائق كثيرة.

وتابع "نحن مازلنا جادين في حل هذه الخلافات"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات".

وقال عادل ان "‏الملفات التي سيتم التباحث حولها في هذه الزيارة هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة".

واكد ان من أهم هذه الملفات هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وان من ضمن الاتفاق السياسي المبرم فإن هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها.

وأشار عادل الى انه قد تم الاتفاق مع بغداد على صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كوردستان وفقا للدستور".