سیاسة

السوداني يصدر توجيهاً لتحلية المياه في محافظة البصرة

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العراق العراق محمد شياع السوداني البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس توجيهاً يتعلق بمشروع تحلية المياه في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة".

وأضاف البيان أن الاجتماع ضم كلاً من "محافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط ومدير عام دائرة المياه في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أن الاجتماع شهد كذلك "مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكلٍ جذري".

وأشار إلى أنه بعد أن استمع السوداني لوجهات النظر القانونية والفنية "وجه بعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي (آي إل إف).

وشدد على أن هدف الاجتماع يتعلق "بوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".

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