طفلة سورية تفوز بلقب "تحدي القراءة العربي" في الإمارات 

أربيل (كوردستان 24)- فازت الطفلة السورية شام البكور اليوم الخميس بلقب "تحدي القراءة العربي" بموسمه السادس المقام في دبي حسبما أفادت صحيفة البيان الإماراتية.

وتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الطفلة السورية خلال الحفل الختامي الذي أقيم في دبي.

والتحدي يهدف إلى بناء جيل متمكن بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة العلوم والآداب والإنتاج المعرفي.

وحصلت الطفلة شام (7 عاماً) من محافظة حلب السورية على لقب بطلة سورية بتحدي القراءة العربي في الخامس من تموز يوليو الماضي ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات بنسخته السادسة هذا العام.

ونافست شام على اللقب على المستوى العربي إلى جانب 18 مشاركاً يمثلون 18 دولة عربية، حيث حظيت مشاركتها باهتمام كبير لكونها أصغر متسابقة بالتحدي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات للطفلة وهي تتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة.

وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التحدي وفق معايير محددة عقب تصفيات تأهيلية إلكترونية متكاملة نفذتها لجان تحكيم "تحدي القراءة العربي".