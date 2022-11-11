رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الشيخ حميدي دهام الهادي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، برحيل شيخ مشايخ قبيلة شمّر في سوريا الشيخ حميدي دهام الهادي الذي وافته المنية مساء أمس في أربيل.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ رحيل رئيس قبيلة شمّر في سوريا الشيخ حميدي دهام الهادي، الذي كان صديقاً للشعب الكوردي، وله دور مشهود في توثيق أواصر المحبة بين الكورد والعرب في سوريا والعراق على السواء.

ولا يسعنا هنا، إلا أن نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وذويه وأصدقائه ومحبيه ومعارفه، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.