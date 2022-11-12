النيران تلتهم مطعماً بالكامل في مدينة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت النيران، صباح اليوم السبت، في مطعمٍ صيفي تابع لفندق كريستال على طريق 100 متري بمدينة أربيل، تسببت في احتراقه بالكامل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمدينة أربيل، سركوت كارش، إن النيران التي شبّت في المطعم صباح السبت، تسببت باحتراقه بشكلٍ كامل.

وأضاف في تصريحٍ صحفي من أمام مكان الحادث "المطعم الذي تعرّض لاحتراقٍ كامل، يقع خارج الفندق الذي لم يتعرّض لأي ضرر".

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني، "يحتوي الفندق على أنظمة أمان، وعقب وقوع الحريق، وصلت 12 من فرق الدفاع المدني إلى مكان وقوع الحادث".

وقال سركوت كارش، "كانت هناك مخاوف من اتساع رقعة الحريق إلى الجزء الخلفي من المطعم، حيث توجد خزانات الوقود وأنظمة الغاز".