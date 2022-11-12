ترامب سيُعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية قريباً

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء القادم، ترشّحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب فرانس برس.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي السابق، جيسون ميلر، إن "ترامب سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة، وسيكون إعلاناً احترافياً جداً ومتقناً جداً".

وكشف ترامب، الاثنين الماضي، عن نيته إطلاق إعلانٍ مهم للأسبوع المقبل، في إشارةٍ إلى إمكانية حسم أمره حول مسألة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسيكون هذا الترشيح، هو الثالث لترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض، رغم خروجه الثلاثاء الماضي ضعيفاً من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه الجمهوري.

وبعد مرور عدة أيام على الاقتراع، استمر فرز الأصوات أمس الجمعة، وسط أجواء من التشويق، فيما لم تُحسم بعد سيطرة أيّ الحزببين (الديمقراطي والجمهوري) على الكونغرس.

وبدا أنّ الجمهوريّين في طريقهم إلى الحصول على الغالبيّة في مجلس النوّاب، لكن ما زالت تنقصهم سبعة مقاعد.

وفي ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يمكن أن يكون اقتراع في نيفادا وآخر في أريزونا حاسمَين، وفي حال فوز أحد الحزبَين بهذين المقعدَيْن، يضمن سيطرته على مجلس الشيوخ.