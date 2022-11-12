التعليم العراقية توجّه بإكمال التحقيق في حادثة دهس طالبة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد اليوم السبت، عن توجيه رسمي لإنجاز التحقيق بشأن تعرض طالبة في جامعة بغداد لحادث دهس.

ووجه وزير التعليم العالي نعيم العبودي بإنجاز التحقيق ومتابعة الشكوى القضائية ضد المتورطين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه بالإنجاز العاجل لملف التحقيق بشأن حادث الدهس في جامعة بغداد الذي تعرضت له الطالبة منار خالد المنسوبة إلى قسم الكيمياء في كلية العلوم".

وأضاف البيان أن "الوزير أوعز بمتابعة الشكوى الجزائية المقدمة من الجامعة وفق قانون أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وأدلتها والتصوير الكامل الى القضاء لينال المتورطون جزاءهم القانوني العادل".