السوداني: استعادة الأموال العراقية المنهوبة فقرة أساسية في علاقاتنا مع الدول الصديقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يوم السبت، ان استعادة الأموال العراقية المنهوبة فقرة أساسية في علاقات العراق مع الدول الصديقة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أهم ما تحدث به السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين، في بيان، أنه "ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي، وسيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها".

وقال السوداني "سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد".

واضاف "سنتصدى للخدمات السريعة، لأن أصل المشكلة فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي.

وتابع، "الذي يهمنا هي المرحلة القادمة، البعض يردد أنها حكومة الفرصة الأخيرة، وبالحقيقة هناك تحديات وهناك قدرة على النجاح، التشخيص الدقيق للمشاكل موجود والفرص في متناول اليد"، مبينا أنه "لا بد أن اذكّر بالتركة الثقيلة، واعرف كل تفاصيلها وعلى كل الصعد، يوميا التقي مسؤولين مدنيين وامنيين أجدهم يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة".

ولفت الى أن "هناك مشاكل يعاني منها المحافظون، لم يتم سماعهم سابقاً، وهم يعملون لوحدهم بدون مجلس محافظة، واكثر مشاكلهم ترتبط بإجراءات روتينية مع الوزارات".

وقال السوداني ان "استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، يعتمد على توحيد الخطاب الوطني الموحد داخل العراق من اجل مواجهة هذه الحالة، وأن لا تكون اراضينا منطلقا للاعتداء على جيران العراق"، مؤكدا أن "فقرة اساسية في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة هي استعادة الاموال العراقية المنهوبة، فالعراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وله الحق في المطالبة بها".