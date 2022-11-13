بالفيديو- تحطّم طائرتين في الجو خلال عرضٍ عسكري في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- تحطّمت طائرتان عسكريتان، اصطدمتا خلال عرضٍ عسكري جوي خاص بالحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت هيئة الطيران الفدرالي الأمريكية، أمس السبت، إن قاذفة من طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورتس"، وطائرة مقاتلة "بيل بي 63 كينغ كوبرا"، اصطدمتا وتحطمتا أثناء عرضٍ كرنفالي لأجنحة سلاح الجو التذكاري.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين، ولا وضعهم الصحي أو وقوع أية إصابات أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو تنشرها كوردستان 24، بعد رصدها على تويتر، لحظة اصطدام الطائرتين في الجو وتحطمهما بسرعة، ما تسبب في اندلاع حريق كبير وظهور سحب من الدخان الأسود.

وعقب ورود أنباء عن الحادثة، قالت هيئة الإطفاء في مدينة دالاس، "أُبلِغ عن الحادث بحدود الساعة 1:30 مساءً، ويوجد حالياً أكثر من 40 وحدة إنقاذ من الحرائق في الموقع"، بحسب سي إن إن.

وسبق أن شهدت الولايات المتحدة حوادث تحطم الطائرات، آخرها في عام 2019، عندما لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطّم قاذفة من طراز "بي- 17"، في مطار بمنطقة "وينزور لوكس" بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة.