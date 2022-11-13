السوداني يُنهي مهام الساعدي رئيساً للنزاهة ويكلّف زاير بدلاً عنه بالوكالة

أربيل (كوردستان 24)- أنهى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مهام القاضي علاء جواد الساعدي رئيساً لهيئة النزاهة، وكلّف بدلاً عنه القاضي حيدر حنون زاير، لتولي مهامه بالوكالة.

وتقدّم الساعدي، اليوم الأحد، باستقالته للسوداني، بعد "حملات التشويه والتسقيط والتشهير التي تعرَّضت لها هيئة النزاهة"، بحسب بيان الاستقالة.

وفي الوقت الذي ثمّن فيه السوداني جهود القاضي المستقيل خلال مرحلةٍ سابقة، أكّد على "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة.

واعتبر في بيانٍ له، أن هذا الملف يحظى "بالأولوية في المنهاج الوزاري".

وعملت هيئة النزاهة منذ تأسيسها عام 2003، على قضايا كثيرة وأحالت عشرات المتّهمين إلى المحاكم، بينهم مسؤولون كبار، ونظرت في العديد من القضايا، مثل مشاريع وهمية تورطت بها وزارات وجهات حكومية بمليارات الدولارات.

وأُسّست الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، كنتيجةٍ حتمية فرضته التحديات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة، نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة.