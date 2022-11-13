سیاسة

‌الرئيس التركي يعلن ارتفاع أعداد قتلى وجرحى انفجار إسطنبول ويتوعد بـ "ملاحقة الإرهاب" 

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ترکیا  دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد عن ارتفاع أعداد قتلى انفجار شارع الاستقلال في اسطنبول إلى 6 بالإضافة إلى 53 جريحاً.

وتوعد أردوغان في مؤتمرٍ صحفي قبيل مغادرته إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلاً إن "الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه".

وكشف أردوغان، حصيلة التفجير الذي وقع في جانب من شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، قائلاً إنها وصلت إلى ستة قتلى و53 جريحاً.

ووصف الرئيس التركي الهجوم بـ "الشنيع" مشدداً على ملاحقة "الإرهاب".

وهز انفجار شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول في تركيا مساء اليوم الأحد.

وكتب محافظ إسطنبول، علي يرليكايا، على حسابه في تويتر أن "انفجاراً وقع في شارع الاستقلال في ساحة بيوغلو في الساعة (4:20) مساءً بالتوقيت المحلي".

وأفاد يرليكايا أنه "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث".

ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24 في إسطنبول، مشيراً الى أن قوات الأمن منعت الصحفيين من الوصول إلى موقع الحادث.

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