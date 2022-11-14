تزامنا مع كويسنجق.. قصف آخر يطال موقعا لحزب كوردي في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان ثلاثة طائرات مسيرة، قصفت قبل قليل، موقع جمعية كادحي كوردستان- ايران، وذلك بالتزامن مع قصف طال مواقع حزبية في قضاء كويسنجق، واسفر عن وقوع ضحايا.

وقال مراسل كوردستان 24، ان القصف استهدف مقر جمعية كادحي كوردستان- ايران في قرية زرغويزي، لكن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لأن المقر كان قد تم إخلاؤه سابقا.

ويتزامن الهجوم مع قصف صاروخي طال موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني -ايران، في قضاء كويسنجق، واسفر عنه شهيد واحد و8 جرحى، وفق ما بيان لوزير الصحة.