سیاسة

إسرائيل تستهدف مطار الشعيرات في حمص للمرة الثانية خلال عام

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استهدفت الطائرات الإسرائيلية، مطار الشعيرات العسكري بريف حمص مساء الأحد13 من تشرين الثاني 2022، وذلك للمرة الثانية خلال عام.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، ان العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه طرابلس- الهرمل شمالي لبنان، مستهدفًا مطار "الشعيرات" العسكري جنوب شرقي حمص.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ التي أُطلقت حوالي الساعة 06:23 من مساء الأحد، وأسقطت بعضها، وأدى القصف إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة بجروح من قوات الأسد، ووقوع خسائر مادية، دون ذكر حجمها.

وكثيرا ما تتعرض مواقع ومنشآت عديدة في الأراضي السورية، لهجمات متكررة، يقال إن إسرائيل المسؤولة عنها، منها المطارات، في حين لا تعترف إسرائيل أو تعلّق عادة على ضرباتها في تلك المناطق.

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