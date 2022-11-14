سیاسة

ما حقيقة مرض وزير الخارجية الروسي؟

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العالم وزارة الخارجية روسيا سيرغي لافروف مرض

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، الأنباء المتداولة حول تعرّض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأزمةٍ قلبية بعد وصوله إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين.

وتنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية قمة مجموعة العشرين بمشاركة 17 رئيس دولة، حيث من المقرر أن تكون أزمة الطاقة على رأس جدول أعمالها.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عن أسفها بعد نشر معلومات عن دخول رئيس الدبلوماسية الروسية إلى المستشفى، وقالت عبر تيلغرام  "إنه أمرٌ مزيف على أعلى مستوى".

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للوزير وهو يجلس مرتدياً سروالاً قصيراً على شرفة، وينفي  هذه الشائعات حول صحته وينصح الصحفيين الغربيين "بكتابة الحقيقة".

وقال لافروف في مقطع الفيديو "إن الصحفيين الغربيين يكتبون منذ عقد كامل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض، أنصحهم بتوخي الحذر في نشر الأخبار".

وفي وقتٍ سابق،كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن لافروف نُقِل إلى مستشفى «سانغلا» في دنباسار، عاصمة بالي الإقليمية، وأنه يعالج من حالة في القلب.

وقال حاكم بالي إن لافروف "زار مستشفى سانغلا لإجراء بعض الفحوصات، لكنه كان في صحة جيدة"، بحسب وكالة رويترز.

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