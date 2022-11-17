فارس عيسى: بغداد شكلت وفدا للتفاوض مع حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى اليوم الخميس، ان الحكومة العراقية شكلت وفدا بغرض التفاوض مع حكومة إقليم كوردستان.

وقال فارس عيسى لكوردستان 24، ان الوفد المشكل من الحكومة الاتحادية سيبحث ملف النفط والغاز وكذلك ملف الموازنة المالية، مع حكومة الإقليم.

وأشار عيسى الى أنه لمس نوايا حقيقية من قبل الحكومة العراقية، في معالجة هذه المشاكل مع حكومة الاقليم، والتوصل الى حلول بشأنها.

وفي وقت سابق من اليوم دعا وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الى الالتزام بالاتفاق بين الأطراف السياسية العراقية.

واكد أحمد على ضرورة مراجعة قرار المحكمة الاتحادية وسن قانون النفط والغاز، الذي يعد من المشاكل الرئيسية ليس فقط بين الإقليم وبغداد، ويعد مشكلة في عموم العراق، وأهمية صياغة قانون جديد للنفط والغاز.